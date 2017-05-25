3198 زيارة تفتيشية على منافذ بيع الأجهزة الكهربائية

الرياض ــ واس

قالت وزارة التجارة والاستثمار ان فرقها الرقابية نفذت بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، اكثر من “3198” زيارة تفتيشية استمرت لمدة اسبوع وشملت مختلف مناطق المملكة على منافذ بيع (المكيفات، الغسالات، الثلاجات والمجمدات)، للتأكد من الالتزام بوجود بطاقة كفاءة الطاقة حسب المواصفات والمقاييس السعودية، ونتج عن ذلك ضبط ومخالفة مجموعة من المنتجات.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها البرنامج، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث ينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة كوزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المواصفات والمقاييس، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن مخالفة “95” منشأة، وحجز “239” منتجا، تنوعت ما بين عدم وجود بطاقة كفاءة الطاقة أو وجودها بشكل غير واضح للمستهلك، وكذلك وضع البطاقة في المكان غير الصحيح، فضلاً عن استخدام بطاقات كفاءة الطاقة القديمة.

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