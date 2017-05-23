ولي ولي العهد يرعى تخريج طلبة كليتي الملك فيصل الجوية والقيادة والأركان

الرياض- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس تخريج الدفعة 92 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية، وذلك بمقر الكلية في الرياض.

ولدى وصول سمو ولي ولي العهد يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، كان في استقبال سمو ولي ولي العهد معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي وقائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواء الطيار ركن محمد العتيبي وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار ركن خالد اللعبون.

وفور وصول سمو ولي ولي العهد عزف السلام الملكي، وبدئ حفل التخريج بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد الكلية كلمة أكد خلالها جاهزية الطلبة الخريجين من خلال إكمال متطلبات التأهيل العسكري والأكاديمي علمياً وعمليًا، منوهًا بما يجده القطاع العسكري اهتمامًا من القيادة الرشيدة وفق رؤية السعودية 2030 ومنها ما تم مؤخر بالإعلان عن إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية، مهنئاً الطلبة على تخرجهم، سائلاً الله تعالى لهم التوفيق في الوحدات الميدانية التي سيعملون بها ، مشيرًا إلى أن الدفعة تضم 9 طلبة من 3 دول هي البحرين وقطر والكويت.

بعد ذلك ألقيت كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الطالب الخريج مرزوق العنزي عبر فيها عن سرورهم برعاية سمو ولي ولي العهد لحفل تخرجهم، وتوجههم إلى ميادين العمل، داعين الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره وأن يحفظ قيادته.

إثر ذلك جرى تسليم راية الكلية، بعدها أدى الخريجون القسم، ثم أعلنت النتائج ، وسلم سمو ولي ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم سموه الشهادات للخريجين من الدول الشقيقة.

بعد ذلك منح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع جائزة سموه للسلامة لهذا العام لقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي تسلمها قائد القاعدة اللواء طيار ركن طلال الغامدي.

وتمنح جائزة سموه للسلامة للقاعدة أو للكلية التي تحقق أعلى معدل ساعات طيران بأقل حوادث وكذلك في مجالات السلامة الأخرى.بعد ذلك تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

ثم قلد الخريجون بعضهم بعضًا رتبهم الجديدة. ثم عزف السلام الملكي، والتقطت الصور التذكارية لسمو ولي ولي العهد مع الطلبة الخريجين وأولياء أمورهم.

كما رعى سموه مساء أمس حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة، وذلك في مقر الكلية بالرياض.

ولدى وصول سمو ولي ولي العهد إلى مقر الكلية يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، كان في استقباله معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن فياض الرويلي وقائد الكلية اللواء ركن علي القحطاني وكبار مسئولي الكلية .

وفور وصول سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد الكلية اللواء القحطاني كلمة قال فيها: “تقف الكلية شامخة هذا المساء بين كليات وطننا العسكرية، متوجة بحضور سموكم الكريم، ورعايتكم لهذه المناسبة الغالية، حيث تحتفي بخريجيها لهذا العام، من دورة الحرب “الثامنة” ودورة القيادة والأركان 43، وهم نخبة مميزة مختارة من الضباط، الذين كان لهم شرف الالتحاق بالكلية، حيث شارك في دورة القيادة والأركان 310 ضباط من أفرع القوات المسلحة والقطاعات العسكرية الأخرى، و32 ضابطا من 17 دولة عربية وإسلامية”.

وأضاف : “تأتي هذه المناسبة امتدادا لما تقدمه الكلية ولا زالت على مدى ما يقارب 60 عاما مضت من العطاء في تأهيل ضباط القوات المسلحة، للدفاع عن حدود المملكة ومقدساتها، وبخاصة في هذا الوقت، الذي كثرت فيه التحديات السياسية، والتهديدات العسكرية، والمخاوف الأمنية، والإرهاب العابر للحدود، والتي أتت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بمبادراتها الإبداعية لتطوير وتسخير كافة إمكانات عناصر القوة الوطنية، في مقاربة شاملة لمجابهة تلك المخاطر التي تحدق بالمنطقة”.

واختتم اللواء القحطاني كلمته مشيدا بجهود المشاركين في الدورات من الضباط الدارسين والمعلمين من القطاعات العسكرية كافة ، ممثلة بوزارات الدفاع والحرس الوطني والداخلية والاستخبارات .

بعد ذلك ألقيت كلمتا الخريجين السعوديين، والدول الشقيقة والصديقة، حيث تطرقت الكلمتان، إلى ما تلقوه أثناء دراستهم من برامج أكاديمية وتدريبية مكثفة ومناهج حديثة، و إلى تسلحهم بأحدث النظريات الاستراتيجية والعملياتية، والعلوم والمعارف العسكرية المشتركة.

عقب ذلك أعلنت النتيجة العامة للخريجين.

إثر ذلك كرم سمو وزير الدفاع المتفوقين في الدورة، وتسلم درعا تذكاريا بهذه المناسبة من قائد الكلية.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله المستشار بوزارة الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية الأستاذ سعود بن عبدالله القحطاني ومعالي رئيس الشؤون الخاصة بمكتب سمو وزير الدفاع الاستاذ خالد الريس ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق ركن محمد بن سحيم ومعالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله السلطان وصاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء طيار مهندس طلال العتيبي ونواب قادة أفرع القوات المسلحة وكبار قادة وضباط القوات المسلحة والملحقون العسكريون لدى المملكة، وأولياء أمور الطلبة الخريجين.

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