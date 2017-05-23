هوساوي : تعادل بطعم الخسارة

شدد اللاعب معتز هوساوي على أن تعادل فريقه أمام أهلي دبي يعتبر كالهزيمة، وقال هوساوي: الحمدلله على كل حال، وهذه حال الكرة؛ فوز، وخسارة، وتعادل، وأعتقد أن التعادل بمثابة الهزيمة؛ لأن المباراة تقام على أرضنا ووسط جمهورنا، وأضاف: توجد مباراة إياب، وستكون حاسمة ومهمة جداً لهذا الموسم، وسنقدم كل ما لدينا، وسنلعب بروح قتالية.

خلال مباراة الأمس حاولنا بكل قوتنا التسجيل، وقدمنا مباراة جيدة، ووصلنا لمرمى الخصم، ولكن لم نوفق في التسجيل.

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