ناسا تعلن اكتشاف محيط على المشتري

واشنطن ــ وكالات

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” عثورها على دليل بشأن وجود محيطات على أحد أقمار المشترى.

ونقلت صحيفة “تيلغراف” البريطانية عن الوكالة قولها : إن علماء الفلك سيعرضون نتائج الحملة العلمية لمراقبة القمر “يوروبا”، بوجود دليل مذهل على أنشطة ربما تتعلق بوجود محيط تحت سطح هذا القمر.

يشار الى ان القمر يوروبا هو أكبر اقمار المشترى البالغ عددهم 67. وكان التليسكوب العملاق هابل قد كشف في عامل 2013 عن وجود بخار ماء على سطح هذا القمر، وهو ما وصف في حينها على أنه كشف هائل ومثير.

ويعتقد علماء بان القمر يوروبا هو الاكثر احتمالا لوجود حياة على سطحه، وذكرت فرضيات علمية بأنه ربما تكون هناك كائنات تعيش في المحيطات هناك.

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