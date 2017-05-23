مقطع لقمم الرياض يحصد 8 ملايين مشاهدة

جدة ــ البلاد

حصد مقطع فيديو تناول مقتطفات من قمم الرياض، المنتهية امس الاول بحضور الرئيس الامريكي دونالد ترامب أكثر من 8 ملايين مشاهدة في وقت وجيز.

وظهر المقطع المعد بواسطة شباب سعودي بتقنية سينمائية مدهشة تتبعت أبرز المشاهد في الحدث الضخم، بدءاً من وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مروراً بمراسيم الاستقبال والضيافة وأبرز الفعاليات.

وبدأ المقطع بالعرضة السعودية، ثم مراسيم الاستقبال، ووصول الرئيس الأمريكي، في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. التقطت العدسة الذكية مظاهر الاحتفال وملامح الوجوه والابتسامات لكِبار القادة وعكست ما تغفل عنه الكاميرا الرسمية عادة.

مرتبط