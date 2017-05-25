معالجة وضع الحظائر العشوائية داخل العمران

الرياض – البلاد

ناقشت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الشؤون البلدية امس مخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ” للتوعية بمخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمسالخ بالوزارة الدكتور ظافر بن عبدالله الوحيمد،أن ذلك في إطار مشروع دراسة أعدتها الوزارة لرفع كفاءة وتأهيل المسالخ، والتقييم والمراجعة في مجال المسالخ حتى تضمن وصول اللحوم للمستهلكين صحية وخالية من الأمراض والآفات.

وأكد الدكتور الوحيمد أن الورشة تهدف إلى الارتقاء بمستوى أعمال تشغيل المسالخ وتأهيل الكوادر العاملة بالمسالخ، مع توعية مرتادي هذه المسالخ من مواطنين ومقيمين بدورهم الحيوي في مجال صحة وسلامة اللحوم، تفادياً لانتقال الأمراض عن طريق اللحوم، وبمخاطر الذبح العشوائي خارج المسالخ وأسبابه، مع تشكيل لجان لمعالجة وضع الحظائر العشوائية داخل النطاق العمراني والعمل على إزالتها.

وأكد الوحيمد أن الوزارة ممثلة بالأمانات، اتخذت العديد من الإجراءات للتصدي للذبح العشوائي والأحواش غير النظامية، تضمنت القيام بعمل حملات توعوية إرشادية للمواطنين بأهمية الذبح في المسالخ المعتمدة من قبل الأمانات والبلديات، وإنشاء وتجهيز أسواق الماشية والمسالخ النموذجية ونقاط الذبح.

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