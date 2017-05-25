مصادر (البلاد) تؤكد .. الأحمدي والمحياني يختاران خليفة جروس

جدة – البلاد

أكد مصادر خاصة “للبلاد ” عن تشكيل مسيري النادي الأهلي للجنة فنية، ضمت المدرب الوطني بندر الأحمدي، ومدير الفريق السابق، إبان رئاسة مساعد الزويهري موسى المحياني، وذلك لاختيار مدرب جديد خلفا لجروس، الذي ستكون مباراة الأهلي الإماراتي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الآسيوي، هي الأخيرة له مع الفريق. وقد بدأت اللجنة عملها بالمغادرة للندن، برفقة الأمير فيصل بن خالد، ووكيل الأعمال أحمد المعلم؛ حيث بدأوا التفاوض مع عدد من المدربين لاختيار الأكفأ؛ وفق استراتيجية رسمت لإعادة الفريق لمنصات التتويج، وقد تناقش الفنيون مع المدربين ووضعوهم في الصورة عن وضع الفريق، مصطحبين عددًا من الأشرطة لمباريات الفريق خلال الموسمين الماضيين.

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