مركز الملك سلمان الاجتماعي يوقع اتفاقية مع شل

الرياض- البلاد

وقع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان نائب رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي مع المدير التنفيذي لشركة شل العالمية في المملكة أندرو كرو, اتفاقية تعاون بين المركز والشركة ممثلة ببرنامج شل انطلاقة – عضو في برنامج الاستثمار الاجتماعي شل لايف واير العالمي لدعم وتمكين المرأة السعودية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030, بحضور معالي رئيس مجلس إدارة المركز عبدالله العلي النعيم, ومدير عام المركز رشاد هارون, وعدد من المسؤولين في المركز والشركة, وذلك في مقر المركز بمدينة الرياض. وأوضح سموه أن مركز الملك سلمان الاجتماعي وفقاً لرؤيته وأهدافه الاستراتيجية التي من بينها تطوير قدرات المرأة السعودية, حيث سيسعى عبر عدد من القنوات من بينها هذه الاتفاقية إلى رفع نسبة مشاركتها في المجتمع عن طريق دعم النساء في إقامة مشاريع تجارية خاصة بهن في أنحاء المملكة كافة. من جانبه أبدى المدير التنفيذي للشركة إعجابه الشديد بفكرة المركز ودوره في خدمة المجتمع, مشيراً إلى أن ما شاهده من منشآت ومرافق وأنشطة يدعو إلى الفخر, مثنياً على جهود القائمين على المركز, خاصاً بالذكر الجهود المميزة التي تبذلها سمو الاميرة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان مديرة القسم النسائي.

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