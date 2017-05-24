مذكرة تعاون لتأهيل المواطنين في المهن العقارية

الرياض- البلاد

وقع معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمس مذكرة تعاون مع معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك لتوفير برامج تدريبية مميزة بالمجالات العقارية والتشييد في مقر المؤسسة بالرياض.

وأوضح معالي وزير الإسكان أن الاتفاقية والتشارك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني تأتي من أهمية القطاع الاسكاني في البلاد كرافد في تقييم وإثراء القطاع العقاري، حيث نسعى في الوزارة إلى وضع القواعد الأسـاسية لإطار تعاون استراتيجي بين القطاعات الحكومية والخاصة، وخصوصًا في مجال التدريب في المهن المتعلقة بالمجالات العقارية والتشييد ضمن مسؤوليات الطرفين، وذلك للإسهام في توفير التدريب المتميز للمواطنين، بما يؤهلهم علمياً وفنياً، ويضمن لهم الوظائف المناسبة. ودعم أُطر التفاهم وتبادل الخبرات في مجالات التعاون المشترك.

من جهته، بين الدكتور الفهيد أن التشارك مع وزارة الإسكان هو جزء من استراتيجية المؤسسة من خلال السعي لسد الفجوة بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل وتطوير مجالات التدريب بالمملكة، ورفع التنسيق والتشاركية مع جميع الجهات الموظفة بالقطاعين العام والخاص، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 .

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