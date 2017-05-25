متابعة مخرجات القمة الخليجية البريطانية

الرياض- البلاد

عقد مسؤولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة, أمس بمقر الأمانة العامة, اجتماعاً مشتركاً لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016م، والتحضير للقمة القادمة المقرر عقدها في المملكة المتحدة. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق ، أن الاجتماع تدارس خطة العمل المتفق عليها ونتائج الاجتماعات التي عقدتها فرق العمل وخطط الاجتماعات المستقبلية لهذه الفرق والموضوعات المتعلقة بالمشاورات السياسية والتعاون في مجالات الأمن والتجارة والاستثمار والثقافية والإعلامية والمساعدات الانسانية والتنموية، واستعراض الآليات المناسبة لتشجيع الحوار الاجتماعي والثقافي والتحضيرات الجارية لعقد القمة الثانية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في بريطانيا نهاية العام الجاري.

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