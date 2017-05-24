لجنة فنية لاختيار محترفي فارس الدهناء

الدمام- البلاد

أعلن نادي الاتفاق، تشكيل لجنة فنية، تضم بعض نجومه القدامى، الذين يعملون حالياً في مجال التدريب، وهم عمر باخشوين، وسمير هلال، وصالح الخليفة، وتم اختيار محمد الدعلان مقررا للجنة. وتتكفل اللجنة، بترشيح اللاعبين المحترفين المحليين، والأجانب، للتعاقد معهم، خاصة مع اقتراب موعد فترة الانتقالات الصيفية، والمقررة في شهر أغسطس. كما تتولى اللجنة، إعداد تقرير فنية دورية طوال الموسم عن الأداء الفني لفريق الاتفاق. الجدير بالذكر أن الاتفاق قد أنهى الموسم باحتلاله المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، وظل مهددا بالهبوط للدرجة الأولى.

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