قاطعًَا الطريق على النصر.. العين يجدد الثقة بزوران… وكحيلان يترجل

الرياض ــــ البلاد

قطع رئيس مجلس شركة نادي العين الاماراتي لكرة القدم غانم مبارك الهاجري، الطريق على نادي النصر، عندما أعلن استمرار المدرب الكرواتي زوران بقية عقده، والمتبقي منه عام واحد؛ حيث كانت الإدارة النصراوية تنوي إعادته لقيادة أصفر العاصمة من جديد، بعد أن قرر الأمير فيصل بن تركي- حسب مصادر البلاد- الرحيل بعد عدة سنوات قضاها على الكرسي النصراوي الساخن، استطاع خلالها بناء فريق قوي، أعاد النصر لموقعه الطبيعي بين الكبار، عندما حقق بطولة الدوري مرتين متتالين 2014، 2015، بالإضافة لكأس ولي العهد، ولعب على العديد من النهائيات الكبيرة.

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