في نهائي (بي كولا ) بجدة .. العربي والجنرال في مواجهة كسر العظام

جدة- سالم باريدة

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة “بي كولا ريال مدريد كامبس”، والتي انطلقت قبل مايقارب الـ ٩ أشهر، بمشاركة مايقارب ١٠٠٠ فريق على مستوى أحياء المملكة، التي أقيمت على ملعب جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وقد شهدت البطولة تقديم جوائز ثمينة مقدمة من الراعي الاستراتيجي، والداعم الأول للبطولة” بي كولا” ودعت اللجنة الجمهور، لحضور الحفل الختامي، والمباراة النهائية للبطولة؛ حيث سيتم السحب أيضا على سيارة، وسيجمع النهائي فريقي الجنرال من تبوك، والعربي من جدة – الذي تأسس عام ١٣٨٨ هـ، ومن مؤسسيه، حمّاد الحربي (أبو مازن) رئيس رابطة فرق أحياء المملكة حاليا، والذي قدم عددا من الأسماء اللامعة في مسيرة المنتخب، على مدار أكثر من ٤٠ عاما أمثال: أحمد الموسى، وناصر الشمراني، وعلاء كويكبي، ومناف أبو شقير، وإبراهيم السويد، وبندر سرور، وخالد أبو رأس، والمرحوم فيصل عتيق، ويحصل الفريق الفائز بكأس البطولة على مبلغ (150) ألف ريال، ورحلة إلى معسكر مدريد ، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ (50) ألف ريال ، ويحصل صاحب المركز الثالث على مبلغ (30) ألف ريال ، ومبلغ (20) ألف ريال للفريق الحاصل على المركز الرابع.

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