فيما تفاوض الإدارة دونيس لقيادة الفريق .. أزمة مالية تعصف بالنصر

الرياض- البلاد

بدأت بوادر أزمة مالية عاصفة، تحاصر نادي النصر؛ مما ينذر بدخول النادي في نفق مظلم- لا يعرف مداه غير الله . وأكد مصدر قريب من الإدارة النصراوية، أن سبب هذه الأزمة المالية ارتفاع مستحقات اللاعبين المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إلى مستويات غير مسبوقة، بعدما تأخرت رواتب لاعبي الفريق11 شهرًا كاملة، في سابقة لم تحدث من قبل، وأضاف المصدر المقرب من الإدارة النصراوية، أن الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي، طالب أعضاء الشرف بالتدخل، وتنفيذ وعودهم بتقديم الدعم المادي لإنقاذ النصر، حيث إن مستحقات اللاعبين من رواتب بلغت 6 ملايين، وهناك مستحقات للاعبين من مقدمات العقود المتأخرة تبلغ 60 مليون ريال أخرى وأن أيالا المحترف البارجواني، قد استلم مستحقاته المتأخرة، وطلبت منه الإدارة البحث عن عقد احترافي، لو يريد مغادرة النصر بقيمة مالية ترضي طموح الإدارة . من جهة أخرى بدأ رئيس نادي النصر في الإعداد لتقليص النفقات، عن طريق عدد من الاستغناءات للاعبين أصحاب العقود المرتفعة، مثل نايف هزازي، وأحمد الفريدي، وعبد الله العنزي، وحسين عبد الغني، بينما أكد المصدر المقرب، أن إدارة تتمسك بتواجد إبراهيم غالب، وعمر هوساوي، ولن يسمح لهما بمغادرة الفريق . من ناحية أخرى أكد المصدر المقرب من رئيس النادي، أن هناك باب مفاوضات تم فتحه مع المدير الفني الأسبق لنادي الهلال اليوناني دونيس؛ من أجل تولي المهمة الفنية للفريق الموسم القادم، وقد أبدى المدير الفني اليوناني ترحيبه المبدئي بالعرض النصراوي.

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