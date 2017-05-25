فيما أجل الثلاثي البت في التمديد .. كهربا يقترب من التجديد للعميد

القاهرة- وكالات

أرسلت إدارة نادي الاتحاد، عرضًا رسميا، إلى الزمالك المصري، لتجديد إعارة اللاعب كهربا، لمدة سنة، مقابل مليوني دولار. ويقود المفاوضات الاتحادية، شخصية مؤثرة، يعتزم الترشح لرئاسة النادي، فور فتح باب الترشح. على صعيد متصل، قالت تقارير: إن نادي بكين جوان الصيني، دخل على خط المفاوضات، لضم كهربا. وأبدى مسئولو الفريق الصيني، رغبتهم في التعاقد مع اللاعب المصري كهربا، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مقابل مليون، ونصف المليون دولار، وهو ما جعل مسؤولي الاتحاد، يسارعون بإرسال العرض الرسمي، الذي يفوق المبلغ المرصود من الفريق الصيني. من جانبه، كان كهربا قد كشف عن رغبته في الاستمرار مع نادي الاتحاد، في مداخلة تلفزيونية، مبينا أن عرضاً مغريًا سيصل إلى الزمالك، من جانب العميد، خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي سياق متصل، طالبت جماهير الاتحاد إدارة النادي، بسرعة التجديد مع الثلاثي جمال باجندوح، ومعتز تمبكتي، وسلطان مندش؛ خشية رحيلهم، خاصة أن العديد من المصادر أكدت أن الثلاثي مطلوب من بعض الأندية الكبيرة. وكان باجندوح، وسلطان مندش، قد قررا تأجيل حسم مستقبلهم مع الفريق، بعد أن دخلا الفترة الحرة، التي تسمح لهما دراسة العقود المقدمة لهما من الأندية الأخرى، بينما انتهى عقد معتز تمبكتي بشكل رسمي الأسبوع الماضي، وتلقى عروضا عدة بعد مستوياته مع الفريق الموسم الحالي، وتعود رغبة الثلاثي في تأجيل حسم مستقبلهم بانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة حول كرسي الرئاسة، ومعرفة مجلس الإدارة الجديد، ومنحوا أفضلية التجديد للاتحاد، والاستمرار في حال تقديم الإدارة الجديدة عرضًا مرضيًا لهم.

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