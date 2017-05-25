فيتش : عجز الموازنة السعودية سينخفض العام الجاري

جدة ــ وكالات

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، انخفاض عجز الموازنة السعودية في العام المالي الجاري ، بما يبرز الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط على الموازنة.

وقالت الوكالة ان النتائج القوية للربع الأول تدعم الرأي القائل، إن عجز موازنة السعودية سينخفض كثيرا هذا العام لكن الانخفاض في السنة المالية سيكون اقل حدة منه في الربع الأول.

ووفقاً لـ”رويترز” قالت الوكالة ان احدث بيانات الموازنة السعودية تبرز استمرار أهمية أسعار النفط للأداء المالي.

وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق تسجيل ايرادات 144 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 72% عن الربع المماثل من العام الماضي، وعجز 26 مليار ريال بانخفاض 71% ، فيما كشفت في الوقت نفسه إصدارها سندات داخلية خلال الربع الجاري.

وارتفعت الايرادات النفطية خلال الربع الأول إلى 112 مليار ريال بنسبة نمو 115% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، مدفوعة بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 32 مليار ريال بزيادة 1%”.

وبلغ اجمالي المصروفات للربع الأول نحو 170 مليار ريال، مسجلة انخفاضا 3 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي”، كما بلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الأول 19% من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام.

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