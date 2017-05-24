عودة البدلات تنعش الأسواق السعودية قبل رمضان

جدة ــ البلاد

شيئا فشيئا بدأ الانتعاش يعود لأسواق التجزئة السعودية قبل ايام قليلة من قدوم شهر رمضان المبارك، بعد فترة من التراجع جراء خفض والغاء البدلات في العام الماضي.

وقال خبراء اقتصاد، إن المشهد في الأسواق المحلية يشير إلى ان اعادة البدلات والمكافآت لموظفي الدولة، ساهم في إحداث نوع من الانتعاش لـ “جيوب” السعوديين، وهو ما أسهم في إعادة الروح لأسواق التجزئة في البلاد.

توقعات:

وتوقع الخبراء، بحسب “الأناضول”، ان تعود معدلات التضخم لمستوياتها الإيجابية بالتزامن مع شهر رمضان، لا سيما بعد عودة البدلات والمزايا التي كانت تشكل 30 إلى 40% من الدخول الشهرية لدى بعضهم.

وتضررت القدرة الشرائية لموظفي لدولة بشكل لافت، بعد ان تم إلغاء تلك البدلات والمزايا، ما اثر سلبا على العديد من الشركات والقطاعات وخاصة شركات التجزئة، نظراً لتضرر السيولة لدى الأفراد، إضافة لخفض الحكومة للإنفاق على المشروعات.

وطال الضرر، معدل أسعار المستهلك (التضخم)، الذي انكمش على أساس سنوي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة (0.6%) خلال أبريل 2017، فيما ارتفع بنسبة (0.1%)، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

فيما توقع تقرير اقتصادي متخصص، أن تسهم عودة البدلات لموظفي الحكومة بزيادة متوسط دخل الأسرة في المملكة بنسبة 12%، كما ستزيد من معدل إنفاق الأسر على الكماليات بنسبة 25% ، وفق شركة الأهلي كابيتال.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في وقت سابق ، إن احتمالية عودة معدل التضخم إلى معدلات إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري “واردة”.

تضخم إيجابي:

وقال الرئيس التنفيذي، لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران، إن إعادة البدلات لموظفي الدولة، من المؤكد سيكون تأثيرها إيجابي على الإنفاق لدى السعوديين خلال شهر رمضان المبارك، وأضاف أن الإنفاق سيزداد بشكل مضاعف ليتزامن إعادة البدلات مع شهر رمضان، وكونه كان يشكل لدى بعض الموظفين 30 إلى 40% من الراتب شهريا وهذه نسب مرتفعة.

وتوقع العمران قفزة في أسعار السلع ستؤدي بدورها إلى عودة معدل التضخم للمعدلات الإيجابية بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، بعد تسجيل مستويات سلبية منذ مطلع العام الجاري.

إنفاق :

فيما قال الكاتب والخبير الاقتصادي محمد العنقري، إن تأثير إعادة البدلات لموظفي الدولة على إنفاق السعوديين خلال شهر رمضان سيكون موجود، لكن لن يكون كبيراً لأن سلوك الإنفاق للمواطنين خلال الشهر الكريم، مرتبط بالسلع غذائية وهذه سلع أساسية من الصعب تأثرها كثيراً في حال لم يتم إعادة البدلات، وأضاف أن عودة البدلات سيكون تأثيره بشكل كبير على القوة الشرائية للسعوديين، وسيؤدي لزيادة الإنفاق على شراء الهدايا للأبناء، كعادة سعودية، لتزامنه مع انتهاء العام الدراسي.

وقال إن هذه الإنفاق المتزايد، سيتركز في الإلكترونيات مما سيفيد القطاعات والشركات العاملة في هذا المجال.

مرتبط