على خلفية قضية خميس .. العالمي يشكو اتحاد الكرة والهلال للفيفا

الرياض- البلاد

رفع نادي النصر، شكوى رسمية، إلى “الفيفا” في إطار تصعيد قضية لاعبه عوض خميس، بعد العقوبات التي وقعها اتحاد كرة القدم، مؤخراً على أطراف القضية. واختصم نادي النصر، في شكواه اتحاد كرة القدم، ونادي الهلال. وأشارت تقارير إلى أن رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، نفذ تهديدات له في وقت سابق، عندما قال في تصريحات: لا أحد يلومني، ويقولي

لي: سمعة الكرة السعودية. ويتهم نادي النصر اتحاد الكرة، بعدم تنفيذ الأنظمة، واللوائح المعتمدة، والتي يجوز تعديلها، بعد أن اعتمد الاتحاد، عند نظر قضية عوض خميس، على لائحة الاحتراف المكتوبة باللغة العربية، في حين أن اللوائح المكتوبة باللغة الانجليزية، لدى الاتحاد تخالف اللائحة المكتوبة بالعربية. كما اتهم الهلال، بإغراء اللاعب بستة ملايين ريال، وذلك وفق اعتراف رسمي من إدارة الزعيم.

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