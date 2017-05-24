عزت يستقبل حكام مونديال روسيا

الرياض ـ البلاد

استقبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل بن محمد عزت بمكتبه أمس طاقم التحكيم الدولي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي، والحكمان المساعدان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري، وذلك بمناسبة اختيارهم من قِبل لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) للمشاركة في قيادة مباريات بطولة كأس القارات 2017 المقامة بروسيا منتصف يونيو المقبل، حيث حضر اللقاء أمين عام الاتحاد عادل البطي، وعضو لجنة الحكام محمد سعد بخيت.

حيث قدم رئيس الاتحاد التهنئة لهم، مشيدًا بما يقدمونه مع زملائهم الحكام من عطاء داخل الملعب وخارجه انعكس عليهم باختيارهم لقيادة المباريات القارية والدولية، متمنيًا لهم الظهور بالصورة المشرفة التي تعكس واقع المستوى العالي الذي وصل له التحكيم السعودي

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