رعى حفل التخرج بالمدرسة الفيصلية للموهوبين .. الأمير مشعل يرأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية

جدة – البلاد

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية بمقر المحافظة أمس اجتماع اللجنة العليا لتطوير جدة التاريخية, بحضور عدد من مسؤولي الجهات المختصة. واستعراض الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها آخر المستجدات التي تُعنى بترميم المباني الخطرة والآيلة للسقوط, حيث وجه سموه كلا من أمانة جدة, والجهات المختصة , وهيئة السياحة والتراث الوطني بإيجاد حلول عمليه نحو التعامل مع هذه المباني من خلال العمل مع الملاك, كما ناقش الاجتماع أهمية دور وزارة الشؤون الإسلامية في المحافظة على المساجد التاريخية, والعمل مع الأوقاف في طرح جميع الأراضي والبيوت التابعة للأوقاف في منافسات تطويرية, وبحث أهمية تمثيل الملاك في اللجنة العليا.

وأكد سموه ضرورة تعاون جميع الجهات فيما بينها لخدمة جدة التاريخية, وأهمية الحفاظ على هذه المباني وترميمها, منوهاً بأهمية تحفيز أهالي جدة التاريخية بترميم مبانيهم بشكل تاريخي عالي المستوى, حفاظاً على جمالها ومكانتها التاريخية لتظل مسجلة في اليونسكو, وإتاحة فرصة للمؤسسات والشركات المتخصصة في الترميم, داعياً في الوقت ذاته أصحاب الحِرف والمهن من أبناء المنطقة من ذوي الخبرة في البناء والتشييد بالمشاركة في إعادة الترميم.

من جهة أخرى رعى سموه مساء أمس حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب المدرسة الفيصلية للموهوبين للعام الدراسي 1437 – 1428هـ بحضور مدير عام الموهوبين بوزارة التعليم الدكتور عبدالله العفيس ومدير عام تعليم جدة عبدالله الثقفي والقيادات التعليمية وأولياء أمور الطلاب الخريجين , وذلك في النادي الأدبي الثقافي بجدة.

واشتمل الحفل على مسيرة للطلاب الخريجين البالغ عددهم 67 موهوباً , بالإضافة لعرض مرئي بعنوان ” قطار الفيصلية ” الذي ضم عدداً من محطات النجاحات للمدرسة الفيصلية وطلابها السابقين والحاليين بالإضافة لعدد من الفقرات الإنشادية والخطابية.

بعد ذلك ألقى قائد مدرسة الفيصلية للموهوبين محمد الشهري كلمة أشار فيها إلى أن مدرسة الفيصلية حققت العديد من الإنجازات ومن أبرزها حصولها على المركز الأول على مستوى المملكة في اختبارات القدرات , بالإضافة لبناء العديد من الشراكات مع عدد من المؤسسات لدعم رعاية الطلاب الموهوبين.

ثم ألقى مدير عام تعليم جدة كلمة أوضح فيها أن رعاية سمو محافظ جدة لحفل الطلاب الموهوبين هو فخر وتشريف لهم , مشيداً بدعم سموه الدائم لطلاب تعليم جدة.

وأشار إلى أن الطلاب الموهوبين هم صفوة الطلاب ووطنهم ينتظر منهم الكثير، مثمنا جهود إدارة المدرسة الفيصلية ومنسوبيها وأمناء مجلس المدرسة وأولياء الأمور وشركاء النجاح على جهودهم وتحفيزهم للموهوبين.

بعد ذلك أعلنت جامعة جدة ممثلة في المشرف العام على إدارة استقطاب ورعاية الموهوبين الدكتور فيصل العامري عن استقطاب طلاب الدفعة الثالثة من موهوبي الفيصلية الذي يعد باكورة برنامج جامعة جدة لاستقطاب ورعاية الموهوبين.

وفِي ختام الحفل التقطت الصور التذكارية للطلاب الخريجين مع سمو محافظ جدة.

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