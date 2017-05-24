رئيس غينيا بيساو يستقبل العثيمين

جدة – البلاد

استقبل فخامة الرئيس جوزى ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو أمس في جدة معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المنظمة وجمهورية غينيا بيساو وسبل دعمها وتطويرها في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والتنموية وبحث الأوضاع السياسية والأمنية في إقليم غرب افريقيا وجهود المنظمة في مكافحة الإرهاب والتطرف. كما استعرض الجانبان الترتيبات المتعلقة بعقد قمة العلوم والتكنلوجيا بجمهورية كازاخستان في سبتمبر القادم ، ووجه معالي الأمين العام للمنظمة الدعوة لفخامة الرئيس جوزى ماريو لحضورها.وأكد الأمين العام للمنظمة التزام المنظمة بدعم جمهورية غينيا بيساو بهدف تحقيق طموحات شعبها في الاستقرار والتنمية المستدامة.

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