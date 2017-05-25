دعوة السعوديين في بريطانيا بتوخي الحذر

لندن-واس

أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات نظرًا لرفع مستوى التأهب الأمني في المملكة المتحدة من حاد إلى حرج لأول مرة منذ عام 2007م.

كما نصحت السفارة المواطنين بمتابعة الحالة الأمنية التي تصدرها الشرطة المحلية والجهات المختصة.

وقال بيان السفارة إنه وفي حالة حدوث طارئ – لا سمح الله – فيرجى الاتصال بأرقام السفارة على الأرقام التالية:

00442079173000

00447947253753

00447946779614

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