دراسة لقياس كمية المياه الجوفية للزراعة

ثول- البلاد

أبرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة أمس على هامش تدشين شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست بثول تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، عقد دراسة مع الجامعة في مجال تقدير وقياس كمية المياه الجوفية المستخدمة في المملكة .

ومثل وزارة البيئة والمياه والزراعة في التوقيع على عقد الدراسة , وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور محمد السعود ، فيما مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مدير إدارة العقود البحثية الدكتور ارون ارزل .

وينطلق إبرام عقد هذه الدراسة من كون جامعة الملك عبدالله تنفرد كمؤسسة علمية عالمية ونسيج من الكفاءات والأفكار والثقافات والشراكات والتعاون الاستراتيجي والمستدام مع المؤسسات الرئيسية في جميع أنحاء العالم والتزامها بالمساهمة في رفاهية ورخاء المجتمعات من خلال التركيز بشكل خاص على المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم .

وكان معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي قد دشن شركة المنارة للتطوير بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوست بثول كشركة ذات مسؤولية محدودة لتمكين تنفيذ برامج اتفاقية الشراكة بين الجامعة والوزارة بكفاءة عالية.

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