خادم الحرمين خلال تسلمه هدية تذكارية من الخطوط السعودية : تذكرت أول رحلة لوالدي رحمة الله عليه

الرياض- واس

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقب رعايته – أيده الله – للمباراة الختامية بين فريقي الأهلي والهلال على كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، هدية تذكارية من الخطوط الجوية العربية السعودية عبارة عن مجسم لطائرة دوجلاس (DC-3 ) التي تعد أول طائرة أهديت لجلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – من قبل الرئيس الأمريكي فرانكلين دلانو روزفلت في مايو عام 1945م ، ونموذج لطائرة بوينغ ( B777-300 ER ) أحدث الطائرات التي انضمت لأسطول السعودية خلال شهر مايو الجاري. وقال الملك المفدى خلال تسلمه الهدية التذكارية : ” تذكرت أول رحلة لوالدي رحمة الله عليه ” . وحملت الهدية التذكارية الرمزية التي تشرف بتسليمها المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر عبارة ” نحمل راية الوطن للمجد والعلياء” ، التي تعبر عن مسيرة تطور الخطوط السعودية منذ تأسيسها حتى اليوم ، وذلك ضمن النهضة الشاملة وتطور ونماء وازدهار هذ الوطن المعطاء منذ تأسس على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -.

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