حماية البيئة تُغرم 65 منشأة

جدة- ابراهيم المدني

غَرمت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 65 منشأة مخالفة للاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية , شملت منشآت بيئية بمناطق الرياض , و مكة المكرمة , والمنطقة الشرقية وكذلك المنطقة الجنوبية .

وأوضح نائب رئيس الهيئة لشؤون البيئة الدكتور أحمد الانصاري, أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهود الهيئة في التعقب البيئي المستمر في مختلف مناطق المملكة، والتأكد من التزام جميع المنشآت الصناعيـة والتنموية بالاشتراطات والمقاييس والمعايير البيئية الدولية التي تضمن صون البيئة وحماية مقدرات الوطن وسلامة بيئة المجتمع .

وأكد الأنصاري أن جميع المخالفات المحررة كانت بسبب عدم التزام المنشآت المخالفة بتطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ، وكذلك العمل من دون الحصول على الموافقات البيئية من الهيئة.

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