جلال مساعداً للعمل .. والغامدي مديراً للعلاقات بالمنطقة

جدة – البلاد

أصدر الدكتور محمد القحطاني مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة قراراً بتعيين الأستاذ محمد إبراهيم جلال مساعداً للمشرف العام للعمل بمنطقة مكة المكرمة.حيث ترتبط به جميع مكاتب العمل بالمنطقة.

كما اصدر الدكتور القحطاني قراراً بتعيين الاستاذ أحمد بن محمد الغامدي مديراً لإدارة العلاقات العامه والإعلام بفرع الوزارة بالمنطقه. يذكر أن الاستاذ احمد الغامدي كان مديراً للعلاقات العامة بمكتب وزير العمل وسكرتيرا للوزير وعضوا في العديد من الجمعيات والمنتديات الإعلامية والثقافية بجدة . وهو خريج الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعه الملك عبدالعزبز.

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