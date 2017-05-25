تناول الشوكولاتة يقي من أمراض القلب

جدة ــ رويترز

كشفت دراسة دنماركية حديثة ان تناول كمية صغيرة من الشوكولاتة يقلل مخاطر نوع شائع وخطير من اضطراب القلب.

ووجد الباحثون ان من تناولوا الشوكولاتة مرة إلى ثلاث مرات كل شهر قلت احتمالات إصابتهم بالرجفان الأذيني بنسبة عشرة في المئة تقريبا مقارنة بمن تناولوها أقل من مرة واحدة في الشهر.

وقالت إليزابيث موستوفسكي التي قادت فريق البحث وهي من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد “يعتبر تناول الشوكولاتة باعتدال من بين الخيارات الصحية للوجبات الخفيفة في إطار نظام غذائي صحي”.

ومع ذلك لا يمكن للدراسة أن تقطع بأن الشوكولاتة هي التي منعت الرجفان الأذيني.

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