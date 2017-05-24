تقليد العميد الفراج رتبة لواء

الرياض- البلاد

قلد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد بن عبدالله الخليوي , قائد كتائب الطلبة بالكلية العميد الدكتور حسن الفراج رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته لرتبة لواء .

وأعرب اللواء الخليوي عن تمنياته بالتوفيق والسداد للواء الفراج , ومواصلة العمل بكل جدية ونشاط في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وعبر اللواء الدكتور الفراج عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ــ حفظهم الله ـــ على هذه الثقة الملكية الغالية , مجدداً الولاء والعزيمة في أداء واجبه ومنوهاً بالدعم والرعاية التي يحظى بها كافة منسوبي القطاعات الأمنية عامة ومنسوبي كلية الملك فهد الأمنية خاصة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـــ حفظه الله ـــ , معبرا عن اعتزازه بانتمائه لهذا القطاع الأمني الذي يقوم بدور مهم ورئيس في حفظ أمن وأمان هذه البلاد الغالية سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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