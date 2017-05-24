تعديل أسعار نطاق الأسهم

الرياض ــ البلاد

اعلنت شركة السوق المالية السعودية “تداول” تعديل وحدات تغير السعر للأوراق المالية.

وقالت في بيان لها انه سيتم بناء على الإجراء الجديد تقليل قيمة وحدات تغير السعر الحالية، وإضافة نطاقات سعرية جديدة ابتداء من 6 يونيو.

وبحسب الإجراءات الجديدة، فان اسعار الأسهم اقل من 25 ريالا، وما بين 50 و100 ريال سيتم خفض قيمة النطاق وإضافة وحدات جديدة.

اما اسعار الأسهم بين 25 ريالا و50 ريالا، سيتم خفض قيمة النطاق من 10 هللات إلى 5 هللات.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة حركة التداولات وتقليل الفرق بين أسعار العرض والطلب في سجل الأوامر.

مرتبط