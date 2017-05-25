تركي بن عبدالله يدشن مشروع تفطير مليون صائم

الرياض- البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لمؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية، مشروع تفطير مليون صائم لعام 1438هـ، التابع لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في الرياض. جاء ذلك خلال استقبال الأمير تركي بن عبدالله في مكتبه بالمؤسسة، لرئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة بالصناعية الجديدة وليد بن عبدالله المرزوقي، والمدير التنفيذي للمكتب ناصر بن عايش البقمي ومديري إدارات المكتب.

وأشاد سموه بمجهودات مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة ومشروع تفطير مليون صائم، مبينًا أن مشروع إفطار صائم من المشاريع التي تسهم بجذب العمالة من غير المسلمين إلى الإسلام، لأنه سبب في اجتماعهم مع زملائهم المسلمين على مائدة واحدة طول شهر رمضان الكريم.

وتم خلال اللقاء تقديم نبذة تعريفية عن المكتب وبرامجه الدعوية، وعرض الإعلان المرئي لمشروع التفطير الدعوي.

بعد ذلك قام الأمير تركي بن عبدالله بتدشين مشروع التفطير بإعداد سموه لأولى وجبات الإفطار لمشروع هذا العام، وانطلق فور التدشين خط إنتاج وجبات الإفطار في مقر المكتب عبر بث مباشر أمام سموه. من جهته، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة، مشاري بن ناهض الدوسري، أن تدشين الأمير تركي بن عبدالله للمشروع يأتي في إطار اهتمام سموه بالمشاريع الدعوية، إذ يعتبر مشروع التفطير الدعوي أحد أكبر مشاريع التفطير في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف دعوة وتفطير مليون صائم خلال شهر رمضان المبارك في 90 موقعاً داخل المدينة الصناعية الثانية والأحياء القريبة منها، منوها بأن المشروع – الذي يرعاه إعلامياً ملتقى صحافيون – في الرياض، يأتي في إطار تحسين الصورة الذهنية للمملكة من خلال تقديم الجهود الدعوية والانسانية التي تعكس الوجه المشرق للإسلام.

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