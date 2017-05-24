بعد رفض الخليج التفريط بآل فريج .. الرحيلي يدخل اهتمامات الشباب والعقيل أمينا عاما

الرياض ـ البلاد

وجه ادارة نادي الشباب البوصلة صوب حارس الأهلي أحمد الرحيلي بعد دخوله فترة الستة أشهر وعدم رغبة الأهلي في التجديد معه بعد حيث استاءت الإدارة من تصرفه بعد تعاقد النادي مع محمد العويس ومغادرته للرياض دون اذن مسبق وظهر في صورة مع نجم الهلال محمد الشلهوب في أحد الاستراحات وتأتي رغبة الشباب بعد رفض ادارة الخليج التفريط في الحارس مسلم آل فريج والذي كان الادارة الشبابية ترغب في التعاقد معه بعد رحيل الحارسين محمد العويس للأهلي ووليد عبدالله للنصر

من جهة أخرى بات نائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد القدم سابقا أحمد العقيل مرشحا بقوة للدخول ادارة الشباب كأمين عام لنادي بعد فراغة من العمل في البطولة العربية التي ستقام في مصر بمشاركة النصر والهلال السعوديين

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