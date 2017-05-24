بحضور قائد المنتخب وعدد من الشخصيات .. أكاديمية نور والفيصلية في نهائي بطولة (غاية)

مكة المكرمة- البلاد

تُختتم مساء اليوم الأربعاء منافسات بطولة غاية الرياضية لكرة القدم، تحت شعار (وطن بلامُخالف)، بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات، وذلك بلقاء ختامي يجمع فريقي أكاديمية نور، والفيصلية في تمام الساعة (9.00م)، على ملعب السلطان، بحي الحمراء في مكة المكرمة. وسيحضر حفل الختام، والمباراة النهائية عدد من الشخصيات الرياضية، والإعلامية يتقدمهم، مدير جوازات العاصمة المقدسة، ومدير شرطة العاصمة المقدسة، وقائد فريق الهلال، والمنتخب الوطني أسامة هوساوي- الذي كان قد حضر مباريات دور نصف النهائي التي انتهت بفوز أكاديمية نور على المُدي بركلات الترجيح (3/2)، وتغلب فريق الفيصلية على إتحاد التلفزيون بنتيجة (5/4)- كما سيحضر المعلق الرياضي الشهير في قنوات mbc برو سبورت المصري بلال علام. وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على كأس بطولة مجموعة غاية الرياضية لكرة القدم والميداليات الذهبية ومبلغ 15 ألف ريال، والفريق صاحب المركز الثاني على الميداليات الفضية ومبلغ 10 آلاف ريال، فيما سيتم تكريم أفضل لاعب في البطولة وأحسن حارس وهداف البطولة بجوائز عينية ومبلغ 1500 ريال لكل منهم، وستستمر اللجنة المنظمة بإجراء سحوبات على الجوائز القيمة للجماهير الحاضرة على ملعب السلطان.

مرتبط