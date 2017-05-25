ايكيا تفتتح 3 مواقع جديدة في أسبوع واحد

جدة ــ البلاد

تماشياً مع رؤيتها التي تهدف إلى “ابتكار حياة يومية أفضل للعديد من الناس” والتزامها بأن تكون أكثر قرباً من عملائها، افتتحت ايكيا ثلاثة مواقع جديدة في الأسبوع الثالث من شهر مايو الجاري- معرض جديد في السلام مول بجدة، ومراكز الطلب والإستلام في منطقتي القصيم والخرج… وتعليقاً على هذه التطورات الجديدة، قال سعود السليمان، الرئيس التنفيذي لايكيا السعودية: “ما زلنا في ايكيا نؤكد التزامنا في أن نكون أقرب لعملائنا حتى نتيح لهم الفرصة لممارسة حياتهم اليومية في منازلهم بسهولة وراحة. وعلى الرغم من تحديات السوق اليوم، فإن هذه الخطوة الجريئة هي دليل على إيمان ايكيا باقتصاد المملكة القوي وقوة قطاع التجزئة. إن افتتاح معرض جديد لايكيا في السلام مول ومركزي الطلب والاستلام في القصيم والخرج يعكس وعدنا بأن تكون ايكيا أكثر سهولة في الوصول إلى الأسر في هذه المدن وتزويدهم بخيارات وطرق مختلفة للتسوق”… سيُعرض في المعرض أكثر من 7,000 منتج. ويضم منطقة للعب تستوعب 100 طفل، ومطعماً يستوعب 400 شخص ويقدم مجموعة من المأكولات السويدية والعالمية المتميزة. إضافة إلى راحة العملاء، سيعيش العملاء التجربة بالكامل – بما في ذلك الخدمات المعتادة المقدمة كإستشارات تأثيث المنزل والتخطيط، خدمات المطبخ، الخدمة الذاتية، والتوصيل والتركيب، مع توفير خدمات اضافية كخطة التقسيط 0% و 90 يومًا للإرجاع والاستبدال.

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