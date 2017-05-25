النفط يرتفع بدعم توقعات تمديد خفض الإنتاج

سنغافورة ــ رويترز

ارتفعت اسعار النفط امس “الأربعاء” بدعم من الثقة في ان اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بهدف تقليص تخمة المعروض سيتم تمديده حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتا او 0.35% إلى 54.34 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة الى 51.64 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان أكثر من 10% من أدنى مستوياتهما في مايو دون 50 دولارا للبرميل مع تعافيهما بدعم من توقعات بأن أوبك وبعض المنتجين المستقلين من بينهم روسيا سيمددون اتفاقهم لخفض إمدادات الخام بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار عام 2018 بدلا من الاكتفاء بتطبيقه في النصف الأول من عام 2017 فقط.

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