الغسان للسيارات تقدم إنفينيتي Q60 سبورت كوبيه الجديدة بالكامل

جدة ــ البلاد

كشفت الغسان للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات ’إنفينيتي‘ في المملكة النقاب عن سيارة ’إنفينيتي Q60‘ الجديدة كلياً– سيارة الكوبيه الرياضية الفاخرة التي تجمع بين التصميم الجديد والأداء الجبار والديناميكية الفائقة ، التي ستعزز المكانة المرموقة التي تحتلها علامة ’إنفينيتي‘ في سوق السيارات بالمملكة…وصرح ماهر عنداري مدير إدارة التسويق للمجموعة في الغسان للسيارات عن تدشين السيارة قائلا”: ستحظى سيارة Q60 بشعبية خاصة بين عشاق الأداء العالي، الذين يقدرون المزيج الفريد بين القوة الخالصة والفخامة الراقية. ” مضيفا “تأتي سيارة إنفينيتي Q60 رد سبورت 400 ’ الجديدة كلياً مع تقنيات القيادة المتطورة، ونحن واثقون من أن إطلاق هذه السيارة سيقدم المزيد من الدعم لمسيرة نمو علامة ’إنفينيتي‘ هنا في سوق المملكة العربية السعودية . ومع إضافة سيارة Q60 إلى مجموعة سيارات ’إنفينيتي‘، نحن نتوقع أن تحظى هذه السيارة بإقبال واسع من قبل الباحثين عن سيارة تجمع بين الأناقة والأداء العالي”…تم تطوير محرك الأداء العالي سداسي الأسطوانات بالتيربو المزدوج سعة 3.0 من مجموعة محركات VR الحصرية الجديدة من خلال خبرات العلامة التجارية الكبيرة في مجال المحركات ذات الست أسطوانات. وصُمم المحرك الجديد الذي يولد 400 حصان في السيارة Q60 رد سبورت 400 (Q60 Red Sport 400) ليوفر درجة أعلى من القوة وعزم الدوران مع الحفاظ على مستويات عالية من الكفاءة… ويتوفر ايضا المحرك بأربع أسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن التيربو والذي يولد قوة 208 حصان.

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