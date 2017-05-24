الرئيس اليمني : التاريخ الأبيض لا تصنعه النفوس المريضة

عواصم- وكالات

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الشعب اليمني سيحافظ على وحدته وسينتصر على النفوس المريضة، مشددا على أن “الرغبات المشبوهة” لن تنجح في تقسيم البلاد.

وقال هادي في الذكرى الــ 27 للوحدة اليمنية :”إن إيماننا يتجدد كل يوم بأن الشعب اليمني الواحد أرضا وثقافة وهوية وحضارة وتاريخا سينتصر على كل النفوس المريضة وسيحافظ على بلده كما أراده لنفسه”.

وأضاف الرئيس اليمني في كلمة حماسية أمس الأول أن “الشخصيات المتآمرة والمريضة لا تصنع التاريخ الأبيض، وإذا ما وضعتها الأقدار في طريق صناعة التاريخ فإنها لا تلبث أن تعود لتمحو آثارها”.

وأشاد هادي بمساندة التحالف العربي بقيادة السعودية، داعيا اليمنيين إلى “عدم ترك الوطن ووحدته فريسة بأيدي من يضمرون لشعبهم ولأشقائنا وللعالم أجمع الشر وبذور التدمير والتخريب والتفكيك سواء لمصالح أو مكاسب شخصية أو خدمة لأجندات إقليمية وتحديدا إيران وأوهامها بالسيطرة والتوسع”.

ووصف الرئيس اليمني الوحدة اليمنية بالحدث التاريخي الذي لا يمكن المجادلة فيه، إلا أنه رأى أن الأقدار وضعت رجالا خاطئين في طريقها، لم يلبثوا أن سارعوا بطيشهم وجنونهم وأحقادهم إلى طمس أسمائهم من سجلات التاريخ.

ولفت هادي في هذه المناسبة إلى أنه :”لن يسمح بتقسيم اليمن إلى دويلات وفقا لرغبات مشبوهة عند هذا القائد أو ذلك الفصيل أو تلك الجماعة، ولن يسمح للكيانات الهشة من أن تفرض نفسها تحت أي مسمى أو تدعي تمثيل البلاد بغير حق أو تمارس العمالة والارتزاق باسم الشعب وأوجاعه وآلامه”.

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