البنك الأهلي يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع برنامج (كفالة)

جدة ــ البلاد

في إطار جهوده المستمرة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي ظل التحول الاقتصادي لتحقيق رؤية 2030، عقد البنك الأهلي في بادرة الأولى من نوعها ورشة عمل تجمع أصحاب القرار الائتماني مع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنح الموافقة المبدئية الفورية لأصحاب تلك المنشآت وذلك بالتعاون مع برنامج “كفالة”. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده البنك مؤخراً في الغرفة التجارية الصناعية بجدة بعنوان “دعم وتمويل الأعمال” حيث تم منح المنشآت التي حضرت اللقاء موافقات مبدئية لتمويل يصل إلى 2 مليون ريال…وأشار الشريف خالد آل غالب نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للشركات إلى أن إطلاق البنك الأهلي لهذه المبادرة يعتبر جزء من منظومة مبادرات وأنشطة وبرامج متعددة يطلقها البنك بإستمرار لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن تصدر البنك الأهلي في دعم هذا القطاع يأتي في إطار مساهمته في التنمية لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتماشياً مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي.

ومن جانبه أكد المهندس أسامة المبارك مدير عام برنامج كفالة على دور البنك الأهلي الرائد في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن البنك الأهلي شريك استراتيجي للبرنامج منذ انطلاقه في 2006م. كما أثنى من جهته، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ على المبادرة التي أطلقها البنك لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والتي تؤكد على إيمان البنك بأهمية هذه الشريحة والتي ستقود الاقتصاد في المرحلة القادمة وستساهم بشكل إيجابي في التحول الوطني 2020م وتحقيق الرؤية 2030.

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