(البلاد) تكشف حقيقة بوابة الرصد الآلي على طريق جدة السريع

جدة – وليد الفهمي

نفت مصادر البلاد المطلعة ما تم تداوله من وضع بوابة للرصد الالي لمخالفات المرور ومنها السرعة والهاتف الجوال والفحص الدوري وانتهاء استمارة المركبات على الطريق السريع الواصل ما بين مكة وجدة .

وقالت المصادر ان المقطع المتداول لم يوثق بالمملكة وانما بإحدى دول الخليج .

هذا وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو يظهر بوابة الكترونية تقوم برصد المخالفات مؤكدين ان ذلك بطريق مكة ، وهو الامر الذي نفاه مصدر البلاد جملة وتفصيلاً .

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