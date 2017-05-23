الأهلي يطلب كادش رسميًا

جدة – البلاد

أكد مصدر مقرب من إدارة نادي الاتفاق، أن الإدارة تلقت فاكسا رسميا من نظيرتها بالنادي الأهلي، تطلب فيه التعاقد رسميًا مع ظهير الفريق الأيسر، وقائد الفريق حسن كادش، وطلبت الإدارة الأهلاوية تحديد الطلبات المادية؛ من أجل الظفر بخدمات اللاعب، بداية من فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأضاف المصدر المقرب من إدارة نادي الاتفاق، رغم أن الادارة أعلنت سابقا أنها لن تبيع عقد اللاعب لأي ناد، فإن هناك تيارًَا طالب بعدم التسرع في الرد، ودراسة طلب النادي الأهلي، بما يحقق فوائد مادية كبرى للاتفاق، واقترح بعض أعضاء إدارة الاتفاق مطالبة نظيرتها الأهلاوية بعشرة ملايين ريال، مقابل بيع عقد اللاعب، وإعارة بعض اللاعبين الشباب من الفريق الاوليمبي بالملكي. وأضاف المصدر المقرب لإدارة الاتفاق، أن الإدارة تعرف جيدًا ملابسات طلب خدمات حسن كادش من قبل النادي الأهلي؛ حيث إن الأهلي يريد الاستغناء عن المحترف المصري محمد عبد الشافي؛ من أجل تدعيم الفريق بمهاجم آخر، أو لاعب وسط مهاجم.

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