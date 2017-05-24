الرياض- واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض أمس فخامة رئيس جمهورية غينيا ، ألفا كوندي .
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .
حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ، فيما حضر من جانب غينيا معالي مستشار الرئيس للشؤون المالية انسومان كوندي، ومعالي مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدبلوماسية قطب مصطفى وعدد من المسؤولين في البلدين.
الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس غينيا تطوير العلاقات
الرياض- واس