الأمير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس غينيا تطوير العلاقات

الرياض- واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالرياض أمس فخامة رئيس جمهورية غينيا ، ألفا كوندي .

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إلى جانب عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ، فيما حضر من جانب غينيا معالي مستشار الرئيس للشؤون المالية انسومان كوندي، ومعالي مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدبلوماسية قطب مصطفى وعدد من المسؤولين في البلدين.

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