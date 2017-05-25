الأمير متعب يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك خالد العسكرية

الرياض- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني أمس حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الثامنة والعشرين والدفعة الثالثة والثلاثين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية .

ولدى وصول سموه مقر الكلية كان في استقباله معالي نائب وزير الحرس الوطني الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، وقائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان, حيث عزف السلام الملكي، ثم صافح سموه أركانات الكلية . بعد ذلك بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها الطالب العسكري حذيفة بن سامي الدخيل, ثم ألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف كلمة عبر فيها عن سعادته وجميع منسوبي الكلية بتشريف سمو وزير الحرس الوطني ورعايته لحفل التخريج, قائلا : لم يكن للكلية أن تستمر على هذا النحو من العطاء إلا بفضل الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة في ظل توجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مثمنا ما تحظى به من دعم سمو وزير الحرس الوطني الذي مكنها من تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، منها مشروع التعليم الالكتروني الذي دشنه العام الماضي، إلى جانب تطبيق المعايير العالمية لنظام الجودة في التعليم وتوجت بالحصول على شهادة (الايزو9001) وغيرها من المشاريع التي ستعزز من أداء رسالة الكلية . وأشار اللواء المرشان إلى أن الكلية حريصة على إعداد خريجيها بما يتلاءم مع ما تفرضه مقتضيات العصر من تعامل مع مستجدات الفكر العسكري ومستحدثاته في الشؤون العسكرية كافة، وذلك من خلال منهاج دراسي يجمع بين العلوم العسكرية والأكاديمية، تتولى تدريسه نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من مدنيين وعسكريين، الذين يبذلون قصارى جهدهم في عملية الإعداد والتأهيل، حتى يكون الخريجين على مستوى المسؤولية المناطة بهم مستقبلاً .

بعدها ألقى الطالب العسكري عبدالله بن فيصل القحطاني كلمة الخريجين عبروا فيها عن سعادتهم بمناسبة التخريج، حيث كان شعارهم الانضمام بكل فخر لمن سبقوهم من زملائهم في وحدات الحرس الوطني بكل عزيمة في الدفاع عن الدين ثم الملك والوطن والوقوف درعا وسداً بوجه المعتدين والمفسدين، وذلك في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله -ـ القائد الاعلى لكافه القوات العسكرية، معربين عن اعتزازهم بتشريف سمو وزير الحرس الوطني لحفل تخريجهم، بعدما أمضوا فترات التدريب في صرحا من صروح الوطن الشامخ تلقوا خلالها المفيد والنافع من العلوم العسكرية والأكاديمية .

عقب ذلك أدى طلبة الكلية العرض العسكري العام الذي أظهر فيه طلبة كلية الملك خالد العسكرية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، ثم شاهد سموه والحضور العرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية، وجرت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، ثم ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد محمد بن مرزوق الحبابي .

عقبها أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية المكلف العميد حزام بن فلاح بن حشر النتائج العامة للدفعة و أوائل الخريجين و المتفوقين، حيث سلّم سمو وزير الحرس الوطني أوائل الخريجين شهاداتهم، وكرم عددا من منسوبي الكلية وأعضاء هيئة التدريس من مدنيين وعسكريين الذين انتهت خدمتهم، بعدها عزف السلام الملكي ، ثم غادر سموه مقر الحفل .

وأدلى سمو الامير متعب بن عبدالله بتصريح لوسائل الاعلام رفع خلاله الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ بمناسبة تخريج هذه الدفعة الجديدة من كلية الملك خالد العسكرية، الذين يتشرفون بخدمة الوطن والذود عن مقدساته ومكتسباته في ظل دعمه وتوجيهاته وقيادته ــ أيده الله ــ .

وأكد سموه أن كلية الملك خالد العسكرية تفخر بمواصلة مسيرتها في تزويد قطاعات الحرس الوطني بالضباط المؤهلين وإكمال مسيرتها الأكاديمية ورسالتها الوطنية في هذا الجانب، مهنئا الخريجين بمناسبة انضمامهم للعمل في وحدات الحرس الوطني موصيهم بتقوى الله عز وجل والحرص على تطبيق ما تعلموه وبدء مسيرتهم العلمية بإخلاص وتفاني .

وبين سمو وزير الحرس الوطني أن قبول الجامعيين يعتمد على احتياجات الحرس الوطني في التخصصات المطلوبة والمحددة التي أعلن عنها الاسبوع الماضي، فلا يقبل سوى التخصصات

المحددة التي تلبي احتياجات قطاعات الوزارة اولا بأول وهي تتغير كل عام حسب الاحتياج والتخصص والشواغر المتاحة سواء كانت في المجال الطبي أو الهندسي والارشادي أو الاعلامي أو في أي مجال محدد.

حضر الحفل معالي المستشار في مكتب سمو وزير الحرس الوطني الفريق أول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده، ومعالي وكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري، ومعالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو, وأمراء الأفواج , وعدد من كبار المسئولين من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الخريجين .

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