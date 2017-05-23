الأمريكية جينفر دراكوليز لـ (البلاد): السعودية هي وطني بقرار اتخذته منذ ثلاثين عاما

خاص – البلاد

جينفر دراكوليز المدير التنفيذي لشؤون الطلاب في جامعة عفت بجدة وزوجة السيد محمد خوقير والتي تبلغ من العمر 55 عاماً ولها أكثر من 30 عاماً في المملكة العربية السعودية قالت في لقاء خاص لـ (البلاد):” عندما تزوجت قررت أن تكون السعودية وطني وأن أربي أولادنا هنا، فحاولت التعايش مع المجتمع ونظرت إليه بإيجابية كبيرة وتغافلت عن معظم السلبيات لكي أجعل حياتي هنا هي الأفضل وقد كان هذا الأمر اختياراً ورغبة مني”.

وأكدت جينفر دراكوليز “أن العمل والانشغال والانخراط مع الناس لعب دوراً كبيراً في حياتي جعل لدى آلية فائقة في التأقلم مع المجتمع”.

وتتذكر جينيفر بقولها: ” الصدمة الأولى كانت عدم استطاعتي العمل وفق تخصصي في ” المنشآت الاجتماعية” والتي يجدر أن تكون تابعة للقطاع العام (الحكومي) بسبب اللغة فأنا لا أتكلم العربية أبداً وليس لديهم أي أقسام إنجليزية في ذلك الوقت ، وها أنا الآن أعمل مديراً تنفيذياً لشؤون الطلاب في جامعة عفت بجدة” .

وأضافت: “مسألة الفصل بين الذكور والإناث أمر امتعضت منه في البداية وخاصة عندما انجبت أبنائي والتحقوا بالمدارس وكان خوفي من انعدام الثقة في التعامل مع الجنس الآخر ولكن بعد مرور الوقت أدركت أنها ليست تلك المشكلة التي يمكن أن يعاني منها أولادي مستقبلاً وخاصة أنني أسافر كل عام واقضي عطلة الصيف في أمريكا”.

وأشادت جينيفر بالبيئة التربوية في السعودية وقالت إنها صالحة جداً ومتماسكة وهي أفضل من أمريكا من ناحية مراقبة الأسر لأبنائهم واحتوائهم وحل مشكلاتهم مما جعل أبنائي ولله الحمد ينشأون نشأة صالحة .

وأكدت بقولها:” إن الأمن الذي تحظى به المملكة ولله الحمد لا يمكن أن نقارنه ببلاد أخرى فنسب تعاطي المخدرات وجرائم القتل والسرقة في تزايد خارجها بينما نحن لا نشعر بذلك أبداً وخاصة في أوقات الليل” .

وفيما يتعلق بتشويه الإعلام الغربي للمرأة السعودية قالت :” الإعلام الغربي دائماً وأبداً يصور المرأة السعودية بأنها مظلومة وذلك من خلال نقل الصور السالبة وهو أمر غير صحيح بل بالعكس هي في أفضل حال من ذي قبل ولديها مشاكل مثلها مثل أية امرأة في العالم فهناك جوانب سالبة وأخرى ايجابية” .

وذكرت أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يرسل أبناءنا إلى الخارج ليحصلوا على أرفع الدرجات العلمية هو برنامج جلب إلينا أفضل الكفاءات وقد انعكس ذلك على سوق العمل .

واختتمت حديثها بأن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية يفتح مجالاً كبيراً بين البلدين، ” وأتمنى أن تجد الحكومتان حلاً جذرياً للتعصب والتطرف في المنطقة العربية والذي لم يخلف وراءه سوى الدمار وتشريد النساء والأطفال” .

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