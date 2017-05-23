(اعتدال) الرياض يواجه التطرف والإرهاب في العالم

جدة- صالحة الوهاس

تثبت المملكة كل يوم ثقلها الإقليمي ودورها المحوري والكبير الذي تسهم به في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة والعالم اجمع , وما اجتماع قادة العالم الإسلامي مع الرئيس الأمريكي فيها لمحاربة التطرف والإرهاب إلا برهان على ذلك . وقال الدكتور احمد بن قاسم الغامدي إن اختيار الرياض مقراً لمركز اعتدال لمحاربة التطرف يبرهن على مدى الثقة العالمية بالمملكة العربية السعودية , وليس في ذلك نوع من المبالغة بل هو الواقع إنها الأمل المنشود للمسلمين وللعالم اليوم كونها قبلة المسلمين والدولة التي قامت وتشكلت على التمسك بالكتاب والسنة الصحيحة وتحكيمهما والعمل بما فيهما من عدل وسماحة وخير للإنسانية جمعاء , وقد سار بها ملوكها مسيرة رشد فلم يعزلوها عن العالم , ولم يهملوا الإستنارة بالمعارف الدنيوية لعمارة الأرض ، ولم يسمحوا للتطرف باجتياحها ، ولا للعصبيات بتمزيقها ، وقد حباها الله بنعم كثيرة جعلتها مقصد كل حكيم لحماية البشرية من كل انحراف ، إن قدرها التاريخي أن تحمل السلام للعالم وأن تأخذ زمام المبادرة بقيادة العالم الإسلامي بالحق إلى الحق، ولقد أظهر الملك سلمان بن عبد العزيز قدرة فذة ونادرة بخطواته الحكيمة وبجمع دول العالم الإسلامي على الصواب فلفت أنظار العالم أجمع في ظروف مصيرية صعبة.

‏إن خيرة العلماء والحكماء وخبراء السياسة اليوم يعتبرون المملكة أنموذجا للوسطية والحكمة والاعتدال والتوازن، والتمسك بروح الأمل للتعايش السلمي والإيجابي مع دول الجوار ودول العالم فهي مثال للاستقرار السياسي والاجتماعي والاتصادي والديني، وهي أمل المنطقة والعالم بعد الله من التمزق والتفكك والتنازع والصراع بأعمال إرهابية أو حروب طائفية أو غير ذلك وما حققته من خلال جهود خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله على مستوى المنطقة أوالعالم خير دليل وشاهد على ذلك أسال الله تعالى أن يوفقه لكل ما فيه خير للبشرية جمعاء. وفي هذا الصدد قال ا.د. حسن سفر استاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن العالم الإسلامي اجمع شارك في احتضان المملكة للقمة الإسلامية الأمريكية التى تهدف الى محاربة التطرف والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم كله وماهذا التضامن والحضور الا لكون هذا البلد قبلة المسلمين ومهوى افئدتهم والذي أسس لمفاهيم السلم والسلام من خلال نشر التسامح والاعتدال ‏وهي مصدر للتشريع الإسلامي وتطبيقه قولاً وفعلاً وتعاملاً واختيار الرياض مقراً لمركز اعتدال لمحاربة التطرف يوضح أن الاعتدال منهج قامت عليه المملكة منذ أن اسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله وسار عليه ابناؤه من بعده , والملك سلمان دعا ويدعو إلى الحوار ومنهجية السلم وتطبيقها إذ ليس هناك أي حساسية لدى بلدنا في التحاور مع الغرب وضرورة الانفتاح عليهم وتفهم غير المسلمين , والمملكة في تعاملها مع الدول الغربية تفتح قنوات التحاور والسلم دائماً فالإسلام يقوم على الوسطية والتسامح وإرساء حقوق الإنسان , وسوف يجني هذا المركز ثماره أولاً في الانفتاح على روح التشريع الإسلامي في الحوار والنقاش الهادف البناء بين المسلمين وجميع دول العالم والقائم على توضيح الأمور المتعلقة بإرساء السلم والاستقرار, وثانياً سيكون هذا المركز مقر اشعاع تنويري لكيفية التواصل والتعايش بين المسلمين وغيرهم , وثالثاً سيساعد في القضاء على التطرف ويخفف من موجة الإرهاب التي تقض مضاجعنا إلى هذ اليوم , أسأل الله أن يوفق خادم الحرمين وقادة الدول الإسلامية والرئيس الأمريكي لما فيه الخير لأمتنا وللعالم .

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