استعدادًا لتصفيات مونديال روسيا2018 .. مدرب أستراليا يعلن قائمته لمواجهة الأخضر

سيدمي- مكالات

استدعى أنجي بوستيكوجلو، مدرب أستراليا، مهاجمه جيمي مكلارين، ضمن تشكيلة مبدئية من 30 لاعبًا لمواجهة الأخضر السعودي، في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وكذلك للعب في كأس القارات. وفاز مهاجم برزبين رور السابق، بجائزة هداف الدوري الأسترالي مع بيسارت بريشا، لاعب ملبورن فيكتوري، برصيد 19 هدفًا في الدور الأساسي للموسم، وعاد إلى الأضواء بعد الغياب عن آخر مباراتين بالتصفيات أمام العراق والإمارات. وانتقل مكلارين (23 عامًا) إلى دارمشتاد في دوري الدرجة الثانية الألماني، وانضم في خط هجوم منتخب أستراليا إلى جوار تيم كاهيل وتومي يوريتش، في ظل بحث المدرب بوستيكوجلو عن دعم للخط الأمامي، على أمل التأهل لكأس العالم لرابع مرة على التوالي. وأنهت أستراليا سلسلة من 4 تعادلات متتالية، بالفوز 2-0 على الإمارات في سيدني، في مارس الماضي، لكنها تحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية، بفارق ثلاث نقاط عن اليابان، والسعودية. ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشر، ويخوض ثالث الترتيب رحلة أخرى نحو التأهل. وتلعب أستراليا على أرضها مع الأخضر، في الثامن من يونيو، قبل أن تسافر للعب في ضيافة اليابان في أغسطس، ثم تخوض آخر مباراة في التصفيات على أرضها أمام تايلاند في سبتمبر. واستدعى بوستيكوجلو ستة لاعبين، لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية، ومنهم المدافع ديلان مكجوان المحترف في البرتغال، وهو الشقيق الأصغر لريان مكجوان، لاعب منتخب أستراليا، كما ضم أيدين هروستيتش المحترف في هولندا.

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