اختراق وكالة الأنباء القطرية ونسبة تصريحات كاذبة

الدوحة- وكالات

نفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) نشر تصريحات منسوبة لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقالت إن موقعها تعرض لاختراق من جهة غير معروفة، كما أكدت في وقت لاحق تعرض حسابها على “تويتر” للاختراق.

وطلبت الوكالة من وسائل الإعلام تجاهل ما ورد من تصريحات ملفقة لأمير دولة قطر.

من جانبه قال مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، إنه تم نشر تصريحات ملفقة لأمير قطر بعد حضوره حفل تخريج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية.

وأفاد الشيخ سيف بأن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، وأكد أن الجهات المختصة بقطر تباشر التحقيق لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل “المشين” على حد وصفه.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة الأنباء القطرية تعرض حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” للاختراق وتم نشر أخبار مفبركة، وأنها تعمل على استعادته.

من جهته قال المدير العام للوكالة يوسف إبراهيم المالكي إن موقعها تعرض لاختراق من جهات لم تعرف بعد، ولكن تمت السيطرة على الوضع الآن.

وأكد المالكي أن الأمير لم يلق أي كلمة في حفل التخرج، مشيرا إلى أن بيان مكتب التواصل الحكومي ووكالة “قنا” أكدا تعرض موقع الوكالة للاختراق.

وأعرب عن استغرابه من أن كثيرا من وسائل الإعلام تناقلت الخبر رغم صدور البيان الحكومي الذي ينفيه، وتأكيد “قنا” تعرضها للاختراق.

بدوره استغرب رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة إصرار بعض وسائل الإعلام على التعامل مع أخبار مفبركة لبث الفتنة بين دول الخليج.

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