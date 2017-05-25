إفطار 234 ألف صائم في عدة محافظات .. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات لليمن بـ 602 مليون دولار

الرياض-واس

قدّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأشقاء في اليمن منذ تدشينه على يدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حتى الآن عدداً من المشروعات بلغت 130 مشروعًا متنوعًا للمحافظات اليمنية كافة في مجالات عدة شملت المساعدات الإغاثية والإنسانية والإيوائية وبرامج الإصحاح البيئي ودعم برامج الزراعة والمياه بطرق احترافية، بالتعاون مع 81 شريكاً أمميًا ومحليًا, وتم التركيز على مشروعات الطفل والمرأة ودعم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بمبلغ وقدره 540ر193 ر602 دولارًا أمريكيًا .

فقد بلغت مشروعات برامج الأمن الغذائي والإيوائي وإدارة وتنسيق المخيمات 45 مشروعًا بمبلغ وقدره 238 مليون دولار استفاد منها 20 مليون فرد ، فيما بلغ عدد الشركاء 24 شريكًا، فيما بلغت مشروعات التعليم والحماية وبرامج التعافي المبكر 16 مشروعًا بمبلغ 78.576.921 دولارًا استفاد منها 3,913,236 مستفيدًا من خلال 12 شريكًا .

أما في مجال الصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي فقدم المركز 59 مشروعًا بمبلغ وقدره 228,424,103 دولارات استفاد منها 38,111,386 فردًا وبلغ عدد الشركاء في البرنامج 42 شريكًا .

وفي مجال مشروعات الاتصالات بحالات الطوارئ والخدمات اللوجستية ودعم وتنسيق العمليات الإنسانية فقد خصص المركز لهذا الجانب 10 مشروعات، استفاد منها 15,112 مستفيدًا من خلال أربعة شركاء بمبلغ وقدره 56,510,970 دولارًا أمريكيًا .

وحظي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإشادات رؤساء الدول وقادة المجتمع والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات الخدمات الإغاثية والإنسانية والزائرين للمركز وتقديمه للخدمة بطرق احترافية .

* مشروع إفطار صائم

من جهة ثانية وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بمقر المركز بالرياض مشروع إفطار صائم يستفيد منه 234 ألف شخص في محافظات مأرب وعدن ولحج والضالع وأبين وتعز بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني.

وقّع المشروع عن المركز مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ماهر بن عبدالرحمن الحضراوي.

وأوضح مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ماهر الحضراوي في تصريح صحفي أن هذا المشروع يأتي ضمن قطاع الأمن الغذائي لتقديم إفطار للصائم سواءً وجبات ساخنة أو جافة في عدد من المحافظات باليمن يتجاوز المستفيدين منه 234 ألف شخص يشمل محافظات مأرب وعدن ولحج والضالع وأبين وتعز.

وقد ثمّنت الحكومة اليمنية تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قافلة برية لمكافحة وعلاج وباء الكوليرا في اليمن تحتوي على 550 طنًا من الأدوية ومستلزمات لتشخيص الوياء.

وقال وزير الإدارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ” إن هذه الأدوية والمستلزمات الطبية ستحل جزءاً كبيراً من الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي في اليمن.. واصفاً مركز الملك سلمان بمنارة العمل الاغاثي والإنساني”.

وعبّر فتح عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعم اليمن بالمساعدات الطبية لمواجهة وباء الكوليرا.. مشيراً إلى أن لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بصمات واضحة في كافة المحافظات اليمنية من خلال المساعدات التي يقدمها.

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