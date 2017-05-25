أمير نجران لدى زيارته للخطوط الأمامية ونقل تحيات القيادة : حرس الحدود درع منيع لسلامة الوطن

نجران- واس

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تحيات وتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله -، إلى رجال حرس الحدود، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في جولة سموه ، على مواقع الخطوط الأمامية لحرس الحدود، يرافقه قائد حرس الحدود بالمنطقة، اللواء ركن عبدالله بن حمد الذويخ، حيث وقف سموه على النقاط الحدودية والرقابات المتقدمة على المناطق الجبلية المتاخمة للأراضي اليمنية، وزار وحدات القناصة، وكمائن رصد وضبط المتسللين والمهربين.

وأكد سموه أن ما شاهده في الجولة شيء يثلج الصدر، ويبعث على الطمأنينة والفخر، قائلا “جميع من التقى هؤلاء الرجال البواسل من كافة القوات العسكرية، سواء من أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الوعظ والإعلام، أكدوا أنهم جاؤوا من أجل رفع معنويات الجنود، إلا أنهم وجدوا رجالاً هم من رفعوا معنويات ضيوفهم، فهم مثال فريد في الإخلاص والتضحية من أجل الدين ثم المليك والوطن”.

وطمأن الأمير جلوي بن عبدالعزيز الجميع على أن الحدود آمنة، وأنها درع منيع في وجه كل من يحاول اختراقها، أو تعكير صفو الراحة والأمان الذي يهنأ به المواطن والمقيم، بفضل الله تعالى ثم بفضل رجال الملك سلمان بن عبدالعزيز، الصامدين الثابتين لنصرة الحق، سائلا المولى أن يحفظ لهذا الوطن قادته ورجالاته المخلصين، وأمنه وأمانه، وأن يثبت الرجال البواسل، ويرحم الشهداء منهم، ويعجل في شفاء المصابين.

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