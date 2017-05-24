أمير الرياض وسمو نائبه يستقبلان وزير الثقافة والإعلام

الرياض- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للثقافة والإعلام.

وتمنى سمو أمير منطقة الرياض التوفيق لمعاليه، داعياً الله أن يعينه على خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

من جهة أخرى استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, في مكتبه بقصر الحكم أمس معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد. وهنأ معالي الدكتور العواد سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن على الثقة الملكية بتعيينه نائباً لأمير منطقة الرياض، متمنياً لسموه التوفيق والسداد. وأعرب سمو نائب أمير منطقة الرياض, عن شكره لمعالي وزير الثقافة والإعلام، معرباً عن تهنئته له بمناسبة تعيينه وزيراً للثقافة والإعلام.

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