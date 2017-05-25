أرامكو: خطة لاستثمار 30 مليار دولار في موتيفا

هيوستن ــ رويترز

كشفت شركة ارامكو عن خطة لاستثمار ما يصل قيمته إلى 30 مليار دولار في وحدتها الأمريكية موتيفا إنتربرايزيز.

وقالت الشركة في بيان امس “الاربعاء” إن من المقرر ضخ استثمار مبدئي بقيمة 12 مليار دولار في مشروع لزيادة طاقة التكرير في مصفاة موتيفا في بورت آرثر بولاية تكساس، وهي بالفعل الأكبر في الولايات المتحدة، ولتوسعة عمليات موتيفا في سلسلة القيمة لقطاع البتروكيماويات بحسب بيان بشان الاستثمار.

واضافت ان من المتوقع ضخ استثمار إضافي بقيمة 18 مليار دولار على الأرجح في موتيفا بحلول 2023.

ومنذ اكتمال توسعة مصفاة بورت ارثر في 2012، والتي زادت طاقة تكرير النفط الخام بها إلى اكثر من المثلين لتصل إلى 603 الاف برميل يوميا، تدرس موتيفا خططا لمزيد من التوسعة في المصفاة.

وبحسب البيان قال الرئيس التنفيذي لأرامكو امين الناصر ان الشركة تستثمر في خلق فرص عمل في الاجل الطويل وفي مستقبل صناعة التكرير في الولايات المتحدة وانها ماضية في تنفيذ رؤية 2030 لتوسعة الشراكة السعودية الأمريكية.

وقالت ارامكو في الإعلان ان 2500 وظيفة ستضاف في بورت آرثر في الأجل القصير وسيتم إضافة 12 الف وظيفة بحلول 2023.

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