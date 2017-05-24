(أبو نشوق) يدخل خيار الأهلي لخلافة جروس

جدة ـ البلاد

أكد مصادرة خاصة للبلاد أن المدرب البلجيكي برودم دخل من ضمن الأسماء التي يفاوضها الأهلاويون بجانب الرومانين كوزمين مدرب الأهلي الاماراتي والذي أوقف الشرط الجزائي الكبير والذي يقارب 14 مليون ريال سعودي المفاوضات معه ومدرب المنتخب الروماني دوم والذي يعد صاحب الحظوظ الأكبر لاختيار أحدهم لخلافة المدرب سويسري جروس والذي يبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة مع الأهلي بعد توصل الطرفان لاتفاق بعدم جدوى الاستمرار في ظل توتر علاقته مع العديد من اللاعبين لاسيما حسين المقهوي ومهند عسيري وعدم منحه فرص للاعبين الشباب طوال المواسم الثالثة التي قاد الفريق فيها

مرتبط